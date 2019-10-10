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Mehmetçik'ten sosyal medyada paylaşım rekoru kıran sözler: Düğüne gidiyoruz

Barış Pınarı harekatına katılmak üzere intikalde olan Mehmetçik, A Haber'e açıklamalarda bulundu. "Düğüne gidiyoruz" diyen Mehmetçiğin bu sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı.

Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

"Düğüne gidiyoruz"
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na giden askerler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A Haber'e konuşan askerler, "Düğüne gidiyoruz. Allah'ın izniyle hepsini yok edeceğiz. Halkımızın duası olsun yeter." ifadelerini kullandı.

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