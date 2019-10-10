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Camide namaz kılan turistin çantasını çaldı

Gaziantep’te camide namaz kılan turistin çantasını çalan hırsız 'bu kadarına da pes' dedirtti. Şahsın çantayı çalma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akıl almaz hırsızlık olayı Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Cami’de yaşandı. İddiaya göre, Sakarya’dan Gaziantep’e gezi için gelen Şükran Perçin, camide namaz kılarken camiye giren bir şahıs çantasını çalarak camiden kaçtı. İçerisinde telefon, 2 bin lira civarında para, kredi ve banka kartları ile özel eşyaların bulunduğu çantayla kayıplara karışan şahsın çantayı çalma anı ve rahat tavırları ise camideki güvenlik kameralarına yansıdı.

"Gezi için geldim, çantam çalındı"

Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdur olan Şükran Perçin, "Gaziantep’i çok sevdiğim için buraya gezmeye gelmiştim. Bugün de yatsı namazını kılmak için camiye geldim. Namazımı bitirince çantamın yanımda olmadığını fark edince çok üzüldüm. Yani çok üzücü bir durum, Allah’ın evinde böyle bir olayın yaşanması çok daha üzücü. Böyle bir şeyi nasıl korkmadan yapabiliyorlar. Hakkımı helal etmiyorum. Aldıklarını geri göndersin istiyorum" dedi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Gaziantep gezisi için uzun zamandır çalışarak para biriktirdiğini söyleyen Perçin, "Ben bu gezi için memleketimde tek tek fındık topladım. Hayatımda ilk kez tatil için bir yere çıktım. O yüzden çok üzücü bir durum. Hakkımı helal etmiyorum. Çok üzgünüm. Namazımı bitirdikten sonra da memlekete doğru hareket edecektim. Çantam çalındığı için memleketime de gidemiyorum" ifadelerini kullandı.

Çantada para ve değerli eşyalar vardı

Çantanın içerisindeki eşyalarından da bahseden Perçin, "Çantamda 2 bin liraya yakın param vardı, banka kartlarım, kimliğim, cep telefonum ve benim için önemli olan ilaçlarım vardı. Allah’ın evinde böyle bir hırsızlık yapılır mı. Yazıklar olsun" diye konuştu.

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