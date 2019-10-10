SON DAKİKA
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri Ceylanpınar'daki evlere isabet etti yaralılar var Haberin devamı. Suriye Barış Planı harekatında son durum! 181 hedef imha edildi Savaş uçakları YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 km derinliğe kadar indi Haberin devamı.
GÜNCEL

5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlere ait mühimmat yüklü araç imha edildi

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Türkiye gözünü kararttı!
Bakanlıktan açıklama: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Doğu Perinçek 'kesin zafere götürür' deyip Erdoğan'a açık mektup yazdı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı açıklaması : Trump kararını verdi
Almanya'nın eski Bakanı Sigmar Gabriel'den şaşırtan Türkiye açıklaması!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camide namaz kılan turistin çantasını çaldı
Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor
Victoria's Secret tarihinde bir ilk! Büyük beden modeli Ali Tate Cutler ile anlaşıldı
Eşinin evinin önünde kendini yakmak istedi
War of the Worlds yarışmasında birinci olan Turabi Çamkıran Times Meydanı'na asılan posterini paylaştı
Terör örgütü yanlılarından Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu
Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandı
Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel olayı nedir Zeynep Korel kimdir?