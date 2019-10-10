Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında Suriye operasyonuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan operasyonu eleştiren Avrupa'ya çok sert tepki göstererek ''bizim operasyonumuza işgal derseniz kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Suriye'ye başlatılan Barış Planı Operasyonu'yla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan operasyon için işgal ifadesini kullanan Avrupa ülkelerini uyararak ''işgal derseniz işimiz kolay kapıları açarız'' açıklamasında bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bunlar sadece laf üretiyorlar

PKK'yı destekleyip büyüterek üstümüze saldılar. Türkiye'nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik. Son 4 yılda 7 bin 500 sınırlar içinde toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak.

PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar

PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan DEAŞ Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a PKK'ya YPG'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz.

Suudi Arabistan aynaya baksın

Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığmız adımda siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar.

İşgal derseniz işimiz kolay kapıları açarız

Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz 63'ten bu yana bizi oyaladınız.

300 bin kürt hala misafirimiz

Suriye halkı DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Rejimin, DEAŞ'ın ve PKK/PYD'nin zulmü yüzünden Suriyeliler evlerini terk ettiler. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliiği yaptık. Biz Kürtlere karşıymışız. Şu anda sadece Kobani'den gelen 300 bin Kürt hala ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. ABD bunu görmez, AB bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız? Parlamentoda terör örgütüne dayayan bir grup var, onlar zaten gözleri var görmez. 3 milyon Suriyeliye de kendi toprakları içinde gereken yardımları yapıyoruz.

Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz

Bizim sınırötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz. Aradan geçen zaman boyunca maalesef beklediğiz adımlar atılmamış oyalamaya yönelik taktiklere başvurulmuştur. Buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta ABD. Bİz Türkiye'yiz. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsiniz. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan edinimlerini yerine getiren ülkelerden biri Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz.

109 terörist öldürüldü

Tüm bunlara rağmen biz sonuna kadar sabrettik. Sonunda kendi göbeğimizi kendimizin kesmesinden çarenin kalmadığını gördük. Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Sivilleri öldürüyor dendi. Bombayı atan sizsiniz.

Edepsizliğin, ahlaksızlığın daniskasıdır

Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin bu edepsizliğin, ahlaksızlığın daniskasıdır. Siz bulunduğununuz yerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Tabii artık oraları kaybettiniz Türkiye'de bu tarz yerleriniz kalmayınca Suriye'de açtınız. Oraları da yıkacağız. Oralarda da bu tünelleri bulamayacaksınız. En büyük teşekkürümüz bu harekatı canı gönülden destekleyen milletimizedir.

Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yoktur

Planımız herkesin evine dönmesi. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz. Suriye'nin herkes için geri dönülebilir bir hale gelmesini temin etmiş olacağız. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu'nun da böyle bir niyeti yoktur. Türkiye olarak bölge halkına en küçük bir taşkınlığa izin verilmeyeceğinin bilgisini veriyoruz.

DEAŞ yeniden varlık gösteremeyecek

Harekatı Suriyeli kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Harekat bşalar başlamaz pek çok kanaat önderi ülkemize destek açıklaması yaptı. İnşallah çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız. Stratejik hedefimiz Münbiç'ten 90 günde çıkılacağının sözünü vermiş olmalarına rağmen çıkmadılar. Münbiç'i terör örgütlerine bıraktılar bunları da gayet iyi biliyoruz.

DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ülkelerden biri Türkiye'dir

Suriye'de tüm kesimlerin katılımıyla tesis edilecek meşru yönetimin atacağı adımlara destek vereceğimizi söylemek istiyoruz. DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ülkelerden biri Türkiye'dir. DEAŞ'a karşı yine en somut başarıları kazanan ülke Türkiye'dir. Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. Bunlardan 5500'e yakını hala cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor.