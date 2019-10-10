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2019 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nü Olga Tokarczuk ve Peter Handke kazandı

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimler netleşti. Olga Tokarczuk ve Peter Handke, 2018 ve 2019 ödüllerine değer görüldü.

Nobel Ödülleri'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri duyuruldu. 

2018-2019 ödülleri

2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verilirken, 2019 ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi.

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