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TBMM Başkanı Şentop Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na ilişkin konular ele alındı.

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