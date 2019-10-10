Barış Pınarı Harekatı'ndan nefes kesen görüntüler! Ordu namaza durdu
TÜRKİYE güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle start verdi.
Harekatın amacı yalnızca bölgeye barış ve huzur getirmek olarak belirtilirken harekatın başlamasından itibaren Türkiye'ye ve harekata çığ gibi destek yağdı. Ülkelerden, siyasilerden ve halktan oldukça destek alan Türk ordusuna bir destek de muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu'ndan geldi.
Operasyondan unutlamayacak nefes kesen ve duygulandıran görüntüler arasında bu fotoğraflar yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik başlattığı harekat kapsamında, SMO unsurları Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi. SMO mensupları harekat öncesi sınırda namaz kıldı.
SMO unsurları ilk girişlerini Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere yaptı. SMO daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı da çeşitli teçhizatlarıyla operasyona destek verdi.