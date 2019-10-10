Barış Pınarı Harekatı'ndan nefes kesen görüntüler! Ordu namaza durdu

Harekatın amacı yalnızca bölgeye barış ve huzur getirmek olarak belirtilirken harekatın başlamasından itibaren Türkiye'ye ve harekata çığ gibi destek yağdı. Ülkelerden, siyasilerden ve halktan oldukça destek alan Türk ordusuna bir destek de muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu'ndan geldi.