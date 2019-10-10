Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad’a 300 asker daha gönderiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatına dün başlamıştı. Operasyon devam ederken Suriye Milli Ordusu, çatışma alanlarına 300 asker daha gönderiyor. Askerler, Tel Abyad’a doğru yola çıktı.