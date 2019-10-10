HABER /  GÜNCEL

HDP'li 5 vekile 'Barış Pınarı' soruşturması

Demirören Haber Ajansı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekili hakkında, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yaptıkları basın açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından dün yazılı açıklama yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamayla ilgili Temelli ve Buldan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. HDP Genel Merkezi'nde ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklamasıyla ilgili olarak da 27'nci dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk hakkında; 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

İlgili Haberler
YPG'den Akçakale'ye havanlı saldırı İlk acı haber geldi 1'i bebek 2 şehit
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı'ndan nefes kesen görüntüler! Ordu namaza durdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YPG'den Akçakale'ye havanlı saldırı! İlk acı haber geldi 1'i bebek 2 şehit
Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa...
HDP'den sert operasyon açıklaması: Türkiye’yi yıkıma sürüklüyor
HDP twitine Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'tan okkalı SİHA cevabı
Levent Gültekin'in HDP paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye'deki savaşla ilgili herkesi şaşkına uğratan sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Diz kapağı kireçlenmesi neden olur ameliyat olmak gerekir mi?
Dünya boks şampiyonu Errol Spence Jr yaşam savaşı veriyor
SSK'lıyım emekli olunca kaç para emekli maaşı alırım hesaplaması
Abdullah Ağar canlı yayında keskin nişancıların hedefi oldu
Dünya gündemine oturan Barış Pınarı Harekatı bir ülkede daha Türkiye'ye desteğini açıkladı
Hazal Kaya'nın yeni hamilelik pozu heyecanlandırdı geri sayıma başladı
Yorumlar