SON DAKİKA
Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa finansal olarak sert bir şekilde vurulsun Haberin devamı.
HABER /  EMEKLİ

SSK'lıyım emekli olunca kaç para emekli maaşı alırım hesaplaması

Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Sık sık internetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir yaşam geçirmek için ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. İşte emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun detaylı yanıtı.

Rahat, huzurlu bir emeklilik geçirmek isteyen vatandaşlar emekli olunca ne kadar para alırım araştırması yapıyor. 

2020 yılının yaklaşmasıyla yoğun ve yorucu geçen bir çalışma yılını daha geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olacakları zamanda ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar, emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte öğrenebiliyorlar. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım?

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar açıkladı! Havan mermilerinin atıldığı Akçakale'de 2 şehit var
HDP twitine Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'tan okkalı SİHA cevabı
Şanlıurfa Akçakale'ye 2 havan mermisi düştü! Çok sayıda yaralı sivil vatandaşımız var
Levent Gültekin'in HDP paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye'deki savaşla ilgili herkesi şaşkına uğratan sözler
CHP'den MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar: Suriye devletiyle ilişkiye geçilmeli
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya gündemine oturan Barış Pınarı Harekatı bir ülkede daha Türkiye'ye desteğini açıkladı
Barış Pınarı Harekatı'na Yahudilerden destek!
Arpacık hastalık belirtisi olabilir mi arpacık tedavisi nasıl yapılır?
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı'na bir ülke daha destek verdi
AFAD fay hattı sorgulama evinizin altından fay hattı geçiyor mu?
Yorumlar