Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa...

Türkiye'nin Suriye'ye girmesi ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Gelişmeleri yakından izleyen ABD Başkanı'ndan, yeni bir tehdit daha geldi.

Trump, "Türkiye, kuralına göre oynamazsa onlara çok sert ekonomik yaptırımlarla karşılık vereceğim." dedi. Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump'ın sözleri şu şekilde:

Çok sert ekonomik yaptırımlarla karşılık vereceğim

"Türkiye Kürtlere saldırmayı çok uzun zamandan beri planlıyordu. Uzun zamandır savaşıyorlardı. Saldırının gerçekleştiği bölgede, hiçbir askerimiz veya askeri gücümüz yok. Bu sonu gelmeyen savaşları bitirmek için uğraşıyorum. Her iki tarafa da söylüyorum. Bazı güçler bölgeye binlerce asker göndererek, yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesidir. Başkaları da 'siz karışmayın, Kürtlerin kendi savaşını vermelerine izin verin (bizim finansal yardımımızla olsa bile)' diyor. Türkiye kuralına göre oynamazsa, onlara çok sert ekonomik yaptırımlarla karşılık vereceğim. Yakından takip ediyorum."

Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to....