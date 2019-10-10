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Akçakale ve Nusaybin'den acı haber geldi! Ölü ve 70'ten fazla yaralı var

İnternet Haber

AKÇAKALE ve Nusaybin ilçelerinden son dakika haberler arka arkaya düştü. YPG sivilleri hedef aldı. Havanlı saldırıda iki ilçede 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 70'den fazla kişi yaralandı.

Suriye'de Türk ordusundan kaçan YPG, saklandığı okul ve sivil halkın içinden havanlı saldırılar düzenliyor. Bu saldırılardan ilki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yönelik oldu ve can kayıplarına sebep oldu. 

İkinci saldırı haberi de Mardin'in Nusaybin ilçesinden geldi. Roketli ve havanlı saldırıların sivillerin yoğun olduğu kalabalık yerlere isabet ettiği bildirildi. 

İLK ACI HABER AKÇAKALE'DEN

Şanlıurfa Valiliği ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgeye isabet eden havan mermileri nedeniyle 1'i bebek 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 46 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren bebeğin Suriye uyruklu ve 9 aylık olduğu öğrenildi. Saldırıda ölen diğer kişi ise maliye memuru. 

NUSAYBİN'DEN DE ACI HABER
Mardin Valiliği Nusaybin'e yönelik saldırının Suriye'nin Kamışlı kentinden  düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi 24 kişi yaralandı. 

Şanlıurfa Valilikten saldırılara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. 

MSB'den açıklama

Saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi;

Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

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