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Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu

İhlas Haber Ajansı

Eski başbakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Eski başbakanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler.

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