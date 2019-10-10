YPG'den bir havanlı saldırı daha! Nusaybin'e düştü 2 şehit 7 yaralı

Son dakika haberine göre; Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.
Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG’li teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi şehit olurken, 7 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Akçakale'de iki sivil vatandaş hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezinde, YPG'nin havanlı saldırısı sonucu sivillerin yoğun olduğu bölgeye isabet eden havan mermileri nedeniyle 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi ise yaralandı.
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