HABER /  GÜNCEL

YPG'den bir havanlı saldırı daha! Nusaybin'e düştü 2 şehit 7 yaralı

Son dakika haberine göre; Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG’li teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi şehit olurken, 7 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Akçakale'de iki sivil vatandaş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezinde, YPG'nin havanlı saldırısı sonucu sivillerin yoğun olduğu bölgeye isabet eden havan mermileri nedeniyle 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi ise yaralandı. 

İlgili Haberler
YPG'den Akçakale'ye havanlı saldırı İlk acı haber geldi 1'i bebek 2 şehit
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı'ndan nefes kesen görüntüler! Ordu namaza durdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Harekat için 'istila' diyen Netanyahu'dan skandal açıklamalar
YPG'den Akçakale'ye havanlı saldırı! İlk acı haber geldi 1'i bebek 2 şehit
Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa...
HDP'den sert operasyon açıklaması: Türkiye’yi yıkıma sürüklüyor
HDP twitine Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'tan okkalı SİHA cevabı
Levent Gültekin'in HDP paylaşımı sosyal medyada olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'nun Barış Pınarı hazımsızlığı: YPG'ye destek vereceğiz
2019 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nü Olga Tokarczuk ve Peter Handke kazandı
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek
Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı
Deprem fay hattı sorgulama AFAD faylar nereden geçiyor?
Gözde arpacık neden çıkar evde tedavisi nasıl olur?
Yorumlar