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Netanyahu'nun Barış Pınarı hazımsızlığı: YPG'ye destek vereceğiz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'Türkiye'nin Suriye'nin Kürt bölgelerini işgal etmesini' kınadı ve 'etnik temizlik' şeklinde mesnetsiz bir iftiraya imza attı.

Türkiye'nin hem bölge insanının huzurunu sağlamak hem sınırlarımıza yönelik tehdit unsurlarını ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatını değerlendiren Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından skandal ifadeler başvurdu.

Netanyahu şunları söyledi;

"İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor"

''Destek vereceğiz''

Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

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