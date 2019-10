Harekat için 'istila' diyen Netanyahu'dan skandal açıklamalar

2 gündür devam eden Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kürt bölgelerinin ‘istila edildiğini’ öne sürerek ‘etnik temizlik’ yapılabileceğini öne sürdü.

"Kürtlerin ‘etnik temizliğine’ karşı uyarıyor"

Skandal bir paylaşıma imza atan Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail, Suriye’de Türkiye’nin Kürt bölgelerini istilasını şiddetle kınıyor ve Türkiye tarafından Kürtlerin ‘etnik temizliğine’ karşı uyarıyor. İsrail, insani yardımları mağrur Kürt halkına yaymaya hazır.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people.