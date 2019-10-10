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Harekat için 'istila' diyen Netanyahu'dan skandal açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fırat'ın doğusunda başlatılan harekatı 'istila' diye niteledi. Netanyahu, "İnsani yardımları İsrail, mağrur Kürt halkına yaymaya hazır" diye konuştu.

2 gündür devam eden Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kürt bölgelerinin ‘istila edildiğini’ öne sürerek ‘etnik temizlik’ yapılabileceğini öne sürdü.

"Kürtlerin ‘etnik temizliğine’ karşı uyarıyor"

Skandal bir paylaşıma imza atan Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail, Suriye’de Türkiye’nin Kürt bölgelerini istilasını şiddetle kınıyor ve Türkiye tarafından Kürtlerin ‘etnik temizliğine’ karşı uyarıyor. İsrail, insani yardımları mağrur Kürt halkına yaymaya hazır.

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