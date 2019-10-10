Suriye'den kaçtı Akçakale'de YPG roketiyle şehit düştü

Barış Pınarı Harekatı ile darbe yiyen terör örgütü YPG, sivilleri hedef alıyor. Operasyonun ikinci gününde acı haber geldi. Ayrım gözetmeyen teröristler roketlerle sınırdaki yerleşim yerlerine roket ve havan mermisi attılar. Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu iki kişi şehit oldu 46 kişi de yaralandı.