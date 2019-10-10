Suriye'den kaçtı Akçakale'de YPG roketiyle şehit düştü
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Saldırılarda Suriye uyruklu 1'i bebek 2 kişi şehit oldu 46 kişi de yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı ile darbe yiyen terör örgütü YPG, sivilleri hedef alıyor. Operasyonun ikinci gününde acı haber geldi. Ayrım gözetmeyen teröristler roketlerle sınırdaki yerleşim yerlerine roket ve havan mermisi attılar. Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu iki kişi şehit oldu 46 kişi de yaralandı.
9 aylık şehit: Ölenlerden birisi bebekti. Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar'ı ölüm Türkiye'de yakaladı. Yine şehit olanlardan birisi de ilçede görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memur Cihan Güneş oldu.
Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerce peş peşe ateşlenen havan mermilerinden biri, Nusaybin ilçe merkezindeki Fırat Mahallesi'ne isabet etti. Havan mermisinin sivillerin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Bazılarının hayati tehlikesi sürüyor: Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.