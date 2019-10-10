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Öğrenci servisi kaza yaptı! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

SİVAS’ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ta Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 58 S 0106 plakalı öğrenci servisi ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden M.T. ve serviste bulunan 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yararılar Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan hastanelere giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

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