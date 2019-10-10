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RTÜK'ten Barış Pınarı Harekatı için hassasiyet çağrısı

Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından medya hizmet sağlayıcısı kuruluşlardan Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler konusunda hassas davranılması istenildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırı boyunca uzanan toprakları terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın hayırlara vesile olması temenni edildi.

"Daha öncekilerde olduğu gibi zaferle taçlanacağından hiç şüphemiz olmayan kahraman ordumuzun harekatı esnasında, internet mecrası da dahil olmak üzere yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin bazı noktalara dikkatleri çekmek ve uyarılarda bulunmayı gereklilik görüyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızı Barış Pınarı Harekatı boyunca yapılan haberler hususunda hassas davranmaya davet ediyoruz. Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır."

"Terör yayınlarıyla mücadelemizi aksatmadan sürdürüyoruz"

RTÜK'ün, kendi görev alanına giren, özellikle internetten yayın yapan kuruluşların, daha çok genç kitlenin takip ettiği yayınlarıyla alakalı takibini, aksatmadan sürdürdüğü belirtilen açıklamada, doğru bilgilerle toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayan yayın kuruluşlarına teşekkür edildi.

Açıklamada, toplumda infial oluşturabilecek yayınlar yapan kuruluşlarla ilgili ise ivedilikle gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"RTÜK olarak terör yayınlarıyla mücadelemizi aksatmadan sürdürüyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla iş birliği içinde susturulmaktadır. Daha önce olduğu gibi gerekli irtibatları sağlayarak terör iltisaklı yayınlar yapan kuruluşların kapatılmasını sağlayan RTÜK, bu minvalde çoğu yurt dışından yayın yapan, terörü meşru ve haklı gören ve gösteren kuruluşlara ilişkin uluslararası organizasyonlar nezdinde gerekli girişimlerimizi daha da hızlandırmıştır. Konuya ilişkin dış kaynaklı uydu altyapı hizmet sağlayıcılarla temaslarımız devam etmektedir."

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