İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iddialarına Twitter'dan cevap verdi.

Fahrettin Altun mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluk, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından dolayı hapishanedeki yıllarına bakan ve gözden düşmüş bir politikacının boş sözleri. Suriyeli Kürtler, Türkiye'deki sürgünde bulunan 300 bin kişiyle, Türkiye'nin koruması altındadır. Bölgedeki tüm teröristleri yok edeceğiz ve Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardım edeceğiz."

Empty words of a disgraced politician looking at many years in prison on bribery, fraud and breach of trust charges.



The Syrian Kurds, including the 300,000 exiles in Turkey, are under Turkish protection. We will eliminate all terrorists in the area and help Syrians return home. https://t.co/0058likura