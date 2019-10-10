İstanbul İzmir ve Ankara'da Barış Pınarı Harekatı soruşturması

İSTANBUL ve İzmir başsavcılıklarının ardından Ankara'da da harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı sosyal medya paylaşımları ve yayınlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan harekatla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlarından' re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bir soruşturma haberi de İzmir’den gelmişti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Harekat üzerinden sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırımızdaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimizce başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını hedef alan her türlü yönlendirici haber ile operasyonel amaçlı sosyal medya hesaplarına ilişkin yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi yada kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasak gereğine tevessül edilmektedir" denildi.