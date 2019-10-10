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YPG bu kez de Türkmen köylerine saldırdı

Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu arada YPG, Resulayn'da Türkmen köylerine saldırı başlattı.

Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu arada YPG'nin Resulayn'da Türkmen ve silah bırakan Arap aşiretlerine yönelik saldırı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da yürütülen operasyonda 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

YPG ise Resulayn'ı tamamen karartı! Şehir hava operasyonlarına yönelik karanlığa gömülürken YPG'li teröristler akşam saatlerinde Türkmen köylerine ağır silahlarla saldırı başlattı.

YPG'nin silah bırakan Arap aşiretleri ve Türkmen köylerine yönelik saldırısının ardından Türk jetleri bölgeye operasyon başlatırken, kara birliklerinin ilerlemesinin ise sürdüğü kaydedildi.

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

Öte yandan tankların da yer aldığı askeri birlikler Akçakale'den geçiş yaptı. Askeri personelin de yer aldığı konvoyun sınıra sevk edildiği ve yarın sabahtan itibaren kara harekatına katılacakları belirtildi.

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