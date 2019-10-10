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Şehit ateşi Manisa’ya düştü! Acı haber baba evine ulaştı

Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Tel Abyad kentine sınır olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan mermisi düşmesi sonucu şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş’in acı haberi Manisa’nın Salihli ilçesindeki baba evine ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, şehit oldu.

Şehit haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüntü yarattı. Güneş'in şehadet haberini; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, aileye bildirdi. Güneş ailesi büyük acı yaşarken, yakınları taziyeye geldi. Cihan Güneş'in bekar olduğu öğrenildi.

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