Abdullah Ağar acı haberi verdi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgilere göre Resul Ayn bölgesinde keskin nişancı ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Ağar'ın verdiği bilgi henüz teyid edilmedi

Ağar 3 ÖSO askerinin de saldırıda şehit olduğunu duyurdu.

Ağar şu ifadeleri kullandı;

''Bir GÜL, Üç ÇİÇEK. Başımız sağ olsun. İlk şehidimiz.Resul Ayn’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda keskin nişancı atışıyla bir Mehmetçik’imiz şehit düştü.Üç de gazimiz var. ÖSO’dan ise 3 şehit, 4 gazimiz. Buna karşılık 109 YPG/PKK’lı etkilizLEŞtirildi.''