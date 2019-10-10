HABER /  YEREL

Elazığ'da 72'lik dede 37 yaşındaki şahsı öldürdü

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ ’ın Örençay köyünde 72 yaşındaki şahıs evine gelen 37 yaşındaki kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, bugün Merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar’a 4-5 el ateş edip öldürdü. Silah seslerini duyan köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine giderek şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı.

Vurulduğu yerde hayatını kaybeden Çapar’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Marmara Denizi'nde deprem İstanbul'da da hissedildi
Canan Kaftancıoğlu harekata karşı çıktı
Akçakale ve Nusaybin'den acı haber geldi! Ölü ve 70'ten fazla yaralı var
Güvenli bölgedeki DEAŞ'lılara Türkiye mi bakacak?
Macron Türkiye’ye 'Suriye’den çıkın' dedi
Şehit ateşi Manisa’ya düştü! Acı haber baba evine ulaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Ebu Hanzala hakim karşısına çıktı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var
Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması!
Barış Pınarı Harekatı'nda 8 köy terörden arındırıldı
İstanbul'da evi alev alev yanan kadın sinir krizi geçirdi
29 Ekim şiirleri kısa 3 kıtalık 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri MEB
Yorumlar