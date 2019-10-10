Fatih Portakal terör örgütü YPG'ye lanet etti

Terör örgütü YPG'nin havan saldırılarıyla sivilleri şehit etmesine tepki gösteren FOX Haber sunucusu Fatih Portakal, teröristleri "kalleş ve kansız" olarak nitelendirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte terör örgütü YPG, Türkiye'deki sivillere yönelik alçak saldırılar düzenlemeye başladı. Havanlı saldırılarda, Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar şehit oldu. Akçakale ve Nusaybin'deki saldırılarda toplam 6 sivil şehit düştü.

"Kansızlığından bahsediyorum"

YPG'li teröristlerin bu saldırılarına FOX Haber sunucusu Fatih Portakal Fatih Portakal sert ifadelerle tepki gösterdi. Portakal, "Kalleşçe yaptığı, ateşlediği o hava mermileri maalesef sınırımızdaki bazı noktaları vuruyor. Çünkü terörist bu. Nereye atarsa atabilir. Kansızlığından bahsediyorum. 1'i bebek 3'ü çocuk 6 sivil şehidimiz vardı" ifadelerini kullandı.