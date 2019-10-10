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Ev faresi hırsızlar yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı

BURSA 'da girdikleri evden ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın hırsız fazla kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin daha önce de defalarca hırsızlık yaptığı ve arandığı ortaya çıktı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden gelen gürültüleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri söz konusu adrese ekip gönderdi. Olay yerine gelen ekipler evden çıkan S.G. ve Z.İ. isimli şüphelilerin halk otobüsüne binerek kaçmaya çalıştığını fark etti. Hırsızlık polisi bunun üzerine halk otobüsünü takip etmeye başladı. Takip edildiklerini fark eden hırsız kadınlar otobüsten inerek kaçmaya başladı. 2 şüpheli polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Kadınların üst aramalarında evden çaldıkları tespit edilen 4 yarım altın, 2 çeyrek altın, 400 lira para, 2 gümüş bileklik ve 1 yüzük ele geçirildi. İlk işlemleri için emniyete götürülen 2 şüpheliden Z.İ'nin daha önce de defalarca hırsızlık yaptığı ve bu suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Kadın hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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