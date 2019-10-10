Macron Türkiye’ye 'Suriye’den çıkın' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’ye "harekatı durdurun" çağrısında bulundu.

Fransa’nın Lyon şehrinde gazetecilere konuşan Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu’na yönelik açıklamalarda bulundu.

"Buna derhal son verin"

Harekatın, DEAŞ teröristlerini harekete geçireceğini savunan Macron, Türkiye’nin acil olarak Barış Pınarı Harekatı’nı durdurup bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Her fırsatta Ypg'ye desteğini belirtti

Macron, "Türkiye’nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinden endişe duyan Emmanuel Macron dün deYPG sözcüsüyle bir görüşme gerçekleştirerek terör örgütüne desteğini belirtmişti.