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Canan Kaftancıoğlu harekata karşı çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun Mehmetçik'e destek açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Savaşa hayır" mesajı yayınladı.

Mehmetçik, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla sürdürdüğü başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD, İsrail, Mısır, S. Arabistan ve AB karşı çıkarken ülkemizde parti olarak karşı çıkan bir tek HDP oldu. Bazı isimler partilerinden sıyırılıp harekata karşı görüş belirttiler. Bu isimlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

Kaftancıoğlu, şanlı ordumuzun Fırat'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyona sosyal medya hesabı üzerinden karşı olduğunu belirttiği bir metin yayınladı

"Savaşın kazananı olmaz"
Kaftancıoğlu, “Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür.

Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.” ifadelerini kullandı.

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