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BMGK'da Türkiye'ye kınama oylaması, ABD ve Rusya'nın oyu ile veto edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı kınama oylaması yapıldı. ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi kınama kararını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye düzenlendiği askeri harekata karşı ortak bir karara varamadı ve toplantıdan bir kınama kararı çıkmadı. ABD ve Rusya, Türkiye'nin kınanmasına karşı oy kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye gündemiyle acil olarak toplansa da, ABD ve Rusya'nın muhalefeti nedeniyle Konsey, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye havadan ve karadan yürüttüğü askeri operasyonu kınama kararı alamadı.

5 ülkenin talebiyle toplantı kararı alındı
Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nin talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi bugün kapalı oturumda Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı görüştü. Görüşmenin ardından basına ayrı ayrı açıklama yapan ABD ve AB ülkelerinin büyükelçileri, Türkiye'den askeri operasyona son verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

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