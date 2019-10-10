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HDP'li Meral Danış Beştaş'ın YPG güzellemesi hayrete düşürdü

Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundan düzenlediği saldırılarda 9 aylık bir bebeği katletti. Meclis'te konuşan HDP'li Beştaş, "Türkiye'de bir cam bile YPG tarafından kırılmadı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Fırat'ın doğusundan Türkiye'deki sivil yaşam alanlarına yönelik saldırılar başladı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine düzenlediği saldırılarda biri 9 aylık bebek ve henüz 10'lu yaşlarda 3 çocuk ile iki sivil şehit oldu. Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP oldu.

HDP'li vekilin yalanları
Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.

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