Güvenli bölgedeki DEAŞ'lılara Türkiye mi bakacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin operasyon bölgesindeki DEAŞ'lılar konusunda kararı Türkiye'nin vereceğini söyledi. Çavuşoğlu, güvenli bölge dışındaki tutuklu teröristlerle ilgili sorumluluğun ise kendilerinde olmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'lılar konusunda görüştüğünü söyledi. Güvenli bölge konusunda tutuklu DEAŞ'lı sayısının bilinmediğini ve hapishaneler dışında kamplarında bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu teröristlerden korkulmaması gerektiğini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'te Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları cevapladı. Güvenli Bölge'deki DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalmaması ve bu konuda endişelenmemesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, yabancı teröristlerin ülkelerine teslim edilmesinin planlandığını kaydetti.

İşte Çavuşoğlu'nun operasyon bölgesindeki hapishanelerde ve kamplarda bulunan DEAŞ'lılarla ilgili açıklamaları;

"Eğer bizim kontrolümüzdeki yerlerdeyse geldikleri ülkelere geri döndürmek için adımı atarız. Güvenli bölgenin içerisindeyse bu hapishaneler ve geçici kamplar... Eğer bu bölgelerdeyse sorumluluğu bizde bunların.

"PKK bunları silah olarak kullanıyor"

DEAŞ yıkımı herkesi etkiledi. Çocuk ve kadınlar...

YPG bunları silah olarak kullanıyor. YPG alanını genişletmek için alanını genişletmek için bunlarla mücadele etti, bazılarını da otobüslerle geri gönderdi.

Bunlar kesinlikle serbest kalmayacağı gibi hukuk önünde de hesap verecekler.

Gerçek sayı bilinmiyor

Güvenli bölgede şu anda ne kadar DEAŞ'lı var bilmiyoruz. Şimdi bunların ne kadarı içeride, ne kadarı aşağıdaki kamplarda veya 60 kilometre derinlikte olduğu falan söyleniyor. Farklı bilgiler var ortada. Dolayısıyla sonuçta hapishanelerde bin civarında ve binlercesi var, bir kaç binde kamplarda var diyorlar.

Trump ne dedi? 800 tane var burada, bunları alın dedi yabancı terörist olarak. Şimdi farklı rakamlar ortada dolaşıyor ancak sahaya indiğimiz zaman bunlarla ilgili gerçek bilgilere ulaşacağız.

"30 km'nin aşağısındaki DEAŞ'lıların sorumluluğu bizde değil"

Daha içerideki DEAŞ'lılardan sorumlu rejimdir. PKK varsa ve Amerika biliyorsunuz 30 kilometrenin altına indi. Oralarda da sorumluluk onlara aittir. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Terör örgütü hepimizin düşmanı. DEAŞ'tan bahsediyoruz, YPG ve PKK'da öyle.

DEAŞ'lılar konusunda ABD ve diğerleriyle kim olursa olsun bugün ilişkilerimiz iyi olsun kötü olsun fark etmez. Teröristlerle mücadele konusunda, gereğini yapma konusunda da üzerimize düşeni aşağıda yaparız. Ama 30 kilometreye indiniz 60 kilometredeki DEAŞ'lılarda sizin sorumluluğunuzda derlerse bu olmaz!

"Kimse sulandırmaya çalışmasın"

Bir terör örgütüyle mücadele ederken bir başka terör örgütünü pazarlık konusu yapıp da bu harekatın meşruiyetini sulandırma çalışmasınlar. DEAŞ konusunda tavrımız ortada, diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda da yaptığımız ortada. Bu konuda çifte standart hiç uygulamadık, iki yüzlülüğe de tevessül etmedik. Çünkü terör insanlık suçudur."