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Beylikdüzü’nde TIR devrildi; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tekstil ürünleri taşıyan TIR yola devrildi. Kaza’da TIR sürücüsü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, TIR’ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 02:00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine giden İbrahim Yiğiter yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü 34 GD 2314 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR yola devrildi. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle Ambarlı yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası TIR’ın üzerinde bulunan konteynerin devrilmesiyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarının ardından TIR’ın ve konteynerlerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza nedeniyle yola dökülen akaryakıtın tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol üzerinde kumlama çalışması yapıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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