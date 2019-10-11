Eljif Elmas şov yaptı! İşte EURO 2020 Elemeleri'nde bol gollü gece

Kuzey Makedonya, sahasında Slovenya'yı 2-1 yendi. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri Eljif Elmas kaydetti.
EURO 2020 Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Üsküp'te oynanan maçı ev sahibi Kuzey Makedonya 2-1 galip tamamladı. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri Eljif Elmas kaydetti.
Takımını sırtladı
Sezon başında Fenerbahçe'den 16 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas; 50 ve 68. dakikalarda attığı gollerle Kuzey Makedonya'ya 3 puanı getirdi. Slovenya'nın tek golünü 90+5'te penaltıdan Josip İlicic attı.
Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc 65'te Verbic'in yerine oyuna girdi. Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 11'e çıkardı. Slovenya ise 11 puanda kaldı.
Sonuçlar şöyle:
- C Grubu
Belarus-Estonya: 0-0
Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1
- E Grubu
Slovakya-Galler: 1-1
Hırvatistan-Macaristan: 3-0
- G Grubu
Letonya-Polonya: 0-3
Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1
Avusturya-İsrail: 3-1
- I Grubu
Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2
Rusya-İskoçya: 4-0
Belçika-San Marino: 9-0