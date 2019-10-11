Barış Pınarı Harekatı'nda kaç asker şehit oldu kaç asker yaralı?

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda Astsubay Ahmet Topçu YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

1 asker şehit 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.





MSB'den açıklama

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.





Acı haber ailesine ulaştı

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevinde yas var. Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi.





Bayrakları asıldı

Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Eve ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin babaevinin önüne taziye çadırları kuruldu. Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.





Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat'ında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silah arkadaşımız, 10 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."



