SON DAKİKA
Suriye'de Barış Pınarı Harekatında Azez'deki TSK üssüne saldırı düzenlendi saldırıda 5 asker yaralandı İşte Operasyonda son durum Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a direnemedi

Demirören Haber Ajansı

THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki bir sonraki maçında 17 Ekim Perşembe günü evinde İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Salon: Stark Arena
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Piotr Pastusiak xx, Rain Peerandi xx
Kızılyıldız: James Gist xx 11, Derrick Brown xx 7, Lorenzo Brown xx 13, Branko Lazic x 3, Billy Baron x 3, Stratos Perperoglou xx 11, Dejan Davidovac x 5, Filip Covic x, Charles Jenkins x, Michael Ojo x 5, Ognjen Dobric x 2
Başantrenör: Milan Tomic
Fenerbahçe Beko: Nando De Colo xxx 19, Nikola Kalinic x 3, Jan Vesely x 6, Derrick Williams x, Kostas Sloukas
x 6, Ali Muhammed xx 13, Melih Mahmutoğlu xx 6, Luigi Datome x, Vladimir Stimac x 1, Ahmet Düverioğlu x 2
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 15-16 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 35-30 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 51-43 (Kızılyıldız lehine)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'a bak sen! YPG ve Türkiye arasında "ara buluculuk" peşinde
Eljif Elmas şov yaptı! İşte EURO 2020 Elemeleri'nde bol gollü gece
Barış Pınarı Harekatı'nda kaç asker şehit oldu kaç asker yaralı?
Marmara Denizi'nde deprem İstanbul'da da hissedildi
Güvenli bölgedeki DEAŞ'lılara Türkiye mi bakacak?
Canlı yayında böyle bağırdı: Şuraya kendimi asarım
ÖNCEKİ HABERLER
Beylikdüzü’nde TIR devrildi; 1 yaralı
Canan Kaftancıoğlu harekata karşı çıktı
BMGK'da Türkiye'ye kınama oylaması, ABD ve Rusya'nın oyu ile veto edildi
HDP'li Meral Danış Beştaş'ın YPG güzellemesi hayrete düşürdü
Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist etkisiz hale getirildi?
8 aylık hamile Tülin Şahin defiledekilerin ağzını açık bıraktı
Yorumlar