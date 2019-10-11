Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a direnemedi

THY Euroleague 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki bir sonraki maçında 17 Ekim Perşembe günü evinde İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Piotr Pastusiak xx, Rain Peerandi xx

Kızılyıldız: James Gist xx 11, Derrick Brown xx 7, Lorenzo Brown xx 13, Branko Lazic x 3, Billy Baron x 3, Stratos Perperoglou xx 11, Dejan Davidovac x 5, Filip Covic x, Charles Jenkins x, Michael Ojo x 5, Ognjen Dobric x 2

Başantrenör: Milan Tomic

Fenerbahçe Beko: Nando De Colo xxx 19, Nikola Kalinic x 3, Jan Vesely x 6, Derrick Williams x, Kostas Sloukas

x 6, Ali Muhammed xx 13, Melih Mahmutoğlu xx 6, Luigi Datome x, Vladimir Stimac x 1, Ahmet Düverioğlu x 2

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 15-16 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 35-30 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 51-43 (Kızılyıldız lehine)