Selahattin Demirtaş'ın terörist abisi Nurettin Demirtaş'tan Türkiye'ye tehdit!

HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist abisi Nurettin Demirtaş, Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. Demirtaş, "Savaş kesinlikle Rojava topraklarıyla sınırlı kalmayacak Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak" dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini bertaraf etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Kandil'de büyük paniğe neden oldu. Teröristbaşları da örgütteki moral bozukluğunu giderebilmek için art, arda açıklamalar yapmaya başladı.

Selahattin Demirtaş'ın terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş, PKK'nın yayın organından Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. Demitaş, "Savaş kesinlikle Rojava topraklarıyla sınırlı kalmayacak Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak" şeklinde ifadelerde bulundu.

Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki PKK'lı ağabeyi Nurettin Demirtaş, örgütün yayın organına bir propaganda makalesi yazarak şu ifadeleri kullandı:

"Savaş kesinlikle Rojava topraklarıyla sınırlı kalmayacak Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak, baştan başa yangın yerine dönecektir. Türkiye'nin kaç parçaya bölüneceğini hesap eden ne çok devlet vardır bir düşünün. Kürt halkının bu konuda bulacağı destek çok fazladır.

Türkiye parçalanacak bölünecek

Savaş politikaları öyle bir noktaya getirildi ki Kürt halkı, Türkiye ile bağını kesmeye zorlanıyor. Bunun anlamı açıktır, bağlar tümden kesilince Kürt halkı için yeni bir dönem başlamış olacak. Çünkü Türkiye parçalanacak, bölünecek! Rojava'ya saldırmalarının en önemli sonucu budur."