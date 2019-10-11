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Mevlüt Erdinç: Yedek kalmak için gelmedim

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe’ye yedek kalmak için gelmediğini söylerken Vedat Muriç'ten formayı alacağını iddia etti.

Süper Lig'de daha önce Başakşehir ve Antalyaspor formaları da giyen Mevlüt Erdinç, "Elbette daha önce oynadığım iki takım da çok değerli ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım" diyerek forma savaşında kendisinin de yer aldığını belirtti.

''Rekabete hazırım''
Golcü oyuncu, "Fenerbahçe'ye gelirken forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor, ona saygı duyuyorum. Atacağım gollerle şampiyonluk yürüyüşümüzde pay sahibi olmak istiyorum" dedi.

''Gol atmayı çok özledim''
Fransa'da St. Etienne forması giyerken hırslı futbolundan dolayı 'Bizon' lakabı ile anılan Mevlüt, F.Bahçe'de henüz yeni bir futbolcu olduğunun altını çizerken "Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibariyle katıldım. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve bu konuda açlığım var. F.Bahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum" diye konuştu.

''EURO 2020'ye gitme hakkını elde ederiz''
A Milli Takımımız'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçlara da değinen Mevlüt, Ay-Yıldızlılar'a başarılar diledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Milli Takımımız'a sonsuz başarılar diliyorum. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla EURO 2020'ye gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde Milli Takımımız'ın alacağı sonuç ayrı bir moral olacaktır. Saracoğlu, bu gece kırmızı beyaz olacak" ifadesini kullandı.

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