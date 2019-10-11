Hulusi Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı

Fırat'ın doğusunda devam eden harekatın 2. gününde yüreklere ateş düştü. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde YPG/ PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Topçu'nun şehit olduğu belirtildi.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük"

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullanan Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun fotoğrafını da paylaştı.

Harekatta şehit düştü

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında sözleşmeli er Ahmet Topçu dün şehit olmuştu. Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi.

Şehidin baba evine koştular

Haberi duyanlar, şehidin baba evine akın etti. Eve ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin baba evinin önüne taziye çadırları kuruldu. Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.