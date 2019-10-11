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Finlandiya'dan sonra Norveç de Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

TÜRKİYE 'nin Suriye'ye başlattığı operasyonu çekemeyen bazı Avrupa ülkeleri harekete geçti. Finlandiya'nın arkasından NATO üyesi Norveç, Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldığını duyurdu.

Türkiye'nin NATO'daki müttefiklerinden olan Norveç, Türkiye'ye her türlü silah ihracatını durdurduğunu açıkladı.Finlandiya'nın ardından Türkiye'ye silah satışı konusunda bir adım da Norveç'ten geldi.

Norveçler, her türlü silah satışının ihracaatını durdurduğunu açıkladı. Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, AFP'ye gönderdiği mailinde, "Durumun karmaşık olduğunu ve sürekli değiştiğini göz önüne alırsak, dışişleri bakanlığı bir önlem olarak Türkiye'ye savunma ya da farklı amaçlı kullanımlar için yeni ihracat taleplerine yanıt vermeme kararı aldı." dedi.

Türkiye'ye yaptırım tasarısı

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın üzerinde uzlaşı sağladığı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından, Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de benzer bir yaptırım yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

Güçlü bir karşılık verilmeli

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti grubu denetçisi Steve Scalise ve diğer parti liderleri Ankara'nın operasyonuna güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

Ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi, DEAŞ'a karşı binlerce kayıp veren ve yurdumuzu korumamıza yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı." dedi.

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