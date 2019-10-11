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Suriye'den son çare kendilerine yanaşmak isteyen YPG'ye sert yanıt!

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken Suriye'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, terör örgütü YPG için, 'Kendi ülkelerine ihanet edenlerin kullanılıp bir kenera atılacağını söylemiştik' dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine karşı başlatttığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor..

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, bugünkü basın toplantısında, Kürt güçleriyle diyaloğu başlatma olasılığıyla ilgili soruya, "Bu silahlı gruplar ülkelerine ihanet etti ve bu ülkeye karşı suç işledi" yanıtını verdi.

Mikdad, devamında şunları söyledi;

“Biz başından itibaren kendi ülkelerine ihanet edip başka ülkelerin planlarıyla hareket edenlerin kullanım tarihi bittikten sonra rafa kaldırılacağını söylemiştik. Tarih kendini uzuca satanları bir kenara atıyor” 

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad

'Yolundan sapmış çocuklar' nitelendirmesi yapmışlardı

Daha önce Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Kürt oluşumlar için 'yolundan sapmış çocuklar' nitelendirmesinde bulunarak 'rasyonel düşünmeye dönmeleri ve doğru yola girmeleri' durumunda onları kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

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