Trump sürekli doları vuruyor! Yüksek seviyeleri test etti

Dolar/TL 5.80'lere kadar indi ancak ABD Başkanı Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamasıyla yeniden 5.85 seviyesine çıktı.

Dolar/TL, başta Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için düzenlenen "Barış Pınarı" harekatı olmak üzere jeopolitik riskler nedeniyle hareketliliğini koruyor.

5.90'ı test etti

Eylül ayı boyunca 5.65-5.75 arasında dar bantta dengelenen kur, önce Merkez Bankası'nın ekim toplantısında düşük gelen eylül enflasyonu nedeniyle beklenenden fazla faiz indirebileceği nedeniyle yukarı yönlü kırılırken daha sonra olası operasyon haberi ve Trump'ın açıklamalarıyla 5.90'ı test etti.

Dolarda son durum

Trump'ın açıklamalarıyla dalgalanıyor

Donald Trump, Barış Pınarı harekatı öncesi Türkiye ekonomisini mahvetmekle tehdit ederken daha sonra karışık mesajlar verdi ve müttefikliğin ve ticari ortaklığının önemine dikkat çekti. Dolar/TL bu aşamada 5.85'i aştıktan sonra yeniden 5.78'lere gevşemişti.

ABD'nin operasyonu desteklemediği ve çizilen sınırlar içinde kalması istenirken, Trump'ın daha sonra Türkiye aleyhine açıklamalarıyla kur tekrar 5.85 üzerine çıktı ve 5.90'ı test etti.

ABD-Çin ticaret görüşmeleri

TL'nin de dahil olduğu gelişen piyasalar için olumlu haber ise ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki iyimserlikle geldi. Üst düzey görüşmeler önceki akşam saatlerinde Çin'in ABD'den rekor düzeyde domuz eti ve soya siparişi vermesiyle TL de değerlendi. Gün içinde 5.89'u gören dolar/TL 5.80'e kadar indi.

Trump'tan 3 seçenek

Trump son açıklamasında Suriye için ABD'nin üç seçeneği olduğunu belirterek "Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız" dedi.