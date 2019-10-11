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ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne şaşırtan Türkiye teklifi

Anadolu Ajansı

Trump'ın küstah Türkiye tehditleri devam ederken ABD'den herkesi şaşırtan bir adım geldi. ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu metinde, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin "meşru" olduğuna dikkati çekti, ancak bu endişelerin "askeri değil diplomatik kanallarla" ele alınmasını teklif etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen BMGK, ortak bir açıklama yapmak istedi ancak bu konuda henüz uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma sağlanması da beklenmiyor.

ABD: Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru

ABD'nin hazırladığı ve BMGK üyeleriyle paylaştığı metninde, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ''meşru'' olduğuna dikkati çekti ancak bu endişelerin askeri değil ''diplomatik kanallarla'' ele alınmasını teklif etti.  AA muhabirinin ulaştığı taslak metinde Türkiye'nin askeri operasyonunun ''olası insani ve güvenlik boyutlarından derin endişe duyulduğu''  ve ''DEAŞ ile mücadelede kaydedilen önemli ilerlemeye zarar verebileceği'' savunuldu. 

15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor

Suriyeli mültecilerin ülkelerine ''güvenli, gönüllü ve onurlu'' bir şekilde dönmesi gerektiği belirtilen taslak metinde tüm taraflara, sivillerin korunması ve ''engelsiz, güvenli ve sürdürülebilir'' insani erişimin sağlanması çağrısı yapıldı.Taslak metinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve bunun ancak ''gerçek bir siyasi süreçle'' mümkün olduğuna vurgu yapıldı. Bazı ülkeler Türkiye'nin kınanmasını isterken, ABD'nin taslak metninde ''kınamadan'' bahsedilmedi. BMGK'nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

Gün içinde yaşananlar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gün içinde görüşen BMGK'de bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermemişti. AB üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası kendi ortak açıklamalarını yapmıştı.

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