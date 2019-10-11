Barış Pınarı Harekatı terör örgütü yandaşlarını kudurttu! İşte yeni yalanları
TÜRKİYE'nin güney sınırında Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü yanlısı sosyal medya hesapları Suriye iç savaşındaki Esed rejiminin saldırılarının, Yemen ve Gazze'den yansıyan fotoğraf karelerinin yanı sıra tarihteki katliamlardan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi aktarmaya çalıştı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, terör örgütüne yakın hesapların sosyal medyada kalkıştığı manipülasyon ve dezenformasyon girişimleri bir bir ortaya dökülüyor.
Hocalı Katliamı'na ait fotoğraf çıktı
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından dakikalar sonra tarihteki katliamlardan fotoğraflar kullanan bir sosyal medya hesabı, söz konusu karelerin Türkiye'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında çekildiğini öne sürdü. Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait fotoğraf eklendi.
Araç fotoğraflarını bile koydular
Yemen'deki tankın üzerine Türk bayrağı montajı Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyona ait bir tankın Yemen müdahalesi sırasında alev aldığı 2018'den bir fotoğrafla dezenformasyon girişiminde bulunan terör örgütü yanlıları, tankın üzerine Türk bayrağı ekleyerek Barış Pınarı Harekatı sırasında kullanılan bir araçmış gibi çarpıtmayı denedi.
Harekat sırasında yaşanmış gibi manipüle edildi
Benzer şekilde, Gazze'de alevler içindeki İsrail'e ait tankın görüldüğü Temmuz 2014 tarihli fotoğraf, terör örgütü yanlılarınca, Barış Pınarı Harekatı'nda çekilmiş gibi dolaşıma sokulmak istendi. Suriye iç savaşı sırasında Ağustos 2015'te çekilmiş yıkıma uğramış semtte kız çocuğunu taşıyan adamın fotoğrafı harekat sırasında yaşanmış gibi manipüle edildi.