Barış Pınarı Harekatı terör örgütü yandaşlarını kudurttu! İşte yeni yalanları

Araç fotoğraflarını bile koydular

Yemen'deki tankın üzerine Türk bayrağı montajı Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği koalisyona ait bir tankın Yemen müdahalesi sırasında alev aldığı 2018'den bir fotoğrafla dezenformasyon girişiminde bulunan terör örgütü yanlıları, tankın üzerine Türk bayrağı ekleyerek Barış Pınarı Harekatı sırasında kullanılan bir araçmış gibi çarpıtmayı denedi.