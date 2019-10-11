İstanbul'dan Artvin'e kadar sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL'dan başlayarak Artvin'e kadar uzanan Karadeniz kıyı şeridi sağanak yağışın etkisi altında olacak.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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