Fatih Terim neşteri vurdu! 4 ismi kızağa çekiyor

Galatasaray'da değişim Demir Grup Sivasspor maçıyla başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim kadroda 4 ismin yerini değiştiriyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan ve 0-0 golsüz sona eren Gençlerbirliği karşılaşması sonrası takımının ortaya koyduğu futbola tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas maçında bazı yıldızları kızağa çekecek.

Nagatomo-Mariaano kenara

Tecrübeli teknik adam, ilk olarak beklerde cezalı Mariano'nun yanı sıra Nagatomo'yu kenara alacak, sağ beke Şener Özbayraklı, sol beke ise Ömer Bayram'ı monte edecek.

Selçuk ve Belhanda kulübeye

Selçuk İnan'ın yerine ise Jean Michael Seri görev alacak. Terim'in ayrıca Sivasspor maçında Belhanda'yı yedek oturtmayı planladığını öğrenildi. Faslı oyuncunun ortaya koyduğu futbolu da yeterli görmeyen Terim, büyük ihtimalle Sivas karşılaşmasına alternatif bir isimle başlayacak.