İran'da 40 yıl sonra bir ilk! Tarihi gecede tam 14 gol atıldı

"Mavi Kız yerin boş": Tribündeki kadınlar, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini yakan "Mavi Kız" lakaplı Seher Hudayari için "Mavi Kız yerin boş" şeklinde slogan atınca, güvenlik güçleri bunun devam etmesi halinde onları stattan çıkarmakla tehdit etti.