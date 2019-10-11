İran'da 40 yıl sonra bir ilk! Tarihi gecede tam 14 gol atıldı
İran'da kadınların 40 yıl aradan sonra ilk defa normal bir şekilde bilet alıp izleyebildiği 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu maçında İran, Kamboçya'ya gol oldu yağdı.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu'nda İran ile Kamboçya milli takımları başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda karşılaştı. İranlı kadınlar, maç öncesi stadyuma akın etti.
5 bin kadın maçı izledi: İran, 14-0'lık aldığı farklı skorla grupta 2. maçını da kazanarak liderliğe yükseldi. Başkent Tahran'daki 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta, İran hükümetinin izin vermesi üzerine bir ilk gerçekleşti ve yaklaşık 5 bin kadın normal bir şekilde bilet alarak müsabakayı tribünden izledi.
"Mavi Kız yerin boş": Tribündeki kadınlar, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini yakan "Mavi Kız" lakaplı Seher Hudayari için "Mavi Kız yerin boş" şeklinde slogan atınca, güvenlik güçleri bunun devam etmesi halinde onları stattan çıkarmakla tehdit etti.
Gözaltına alındı: Hudayari'nin posterini açan bir kadın taraftara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi gerginliğe neden oldu ve kadın taraftar gözaltına alındı.