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Ersun Yanal'dan o isme 'hazır ol' talimatı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, hatalı gollerin yenmesine sebep olan Jailson'u kulübeye çekip Denizlispor maçında Serdar Aziz'i ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Fenerbahçe’nin stoper ikilisi Denizlispor deplasmanında değişiyor. Üst üste hatalarının ardından Jailson ısrarından vazgeçme kararı alan teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz’e ‘Hazır ol’ talimatı verdi.

Denizli’de Zanka-Serdar ikilisine şans tanıyacak
Kolundaki sakatlık sebebiyle daha önce riske etmediği tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Yanal, Denizli’de Zanka-Serdar ikilisine şans tanıyacak. Kendisini iyi hissettiğini belirten Serdar da biran önce forma giymek için sabırsızlandığını dile getirdi.



Ekici Bundesliga yolcusu
Öte yandan kadro dışı kalan Mehmet Ekici, Türkiye’den ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig’den gelen tekliflere sıcak bakmayan 29 yaşındaki oyuncunun Bundesliga’dan iki kulüple temasta olduğu öğrenildi. Ekici, Bayern altyapısından yetişmiş sonrasında Nürnberg ve W. Bremen’de oynamıştı.

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