SON DAKİKA
Suriye'de Barış Pınarı Harekatında Azez'deki TSK üssüne saldırı düzenlendi saldırıda 5 asker yaralandı İşte Operasyonda son durum Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Akçakale'ye roketli saldırının yapıldığı yer tespit edildi ama vurulmadı çünkü...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine fırlatılan havan mermilerinin, Hıristiyanların kiliselerinin dibinden ve yine Hıristiyanlara ait okulun bahçesinden atıldığını yazdı.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad'dan teröristlerce Akçakale'ye çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Olayda  iki sivil ölürken çok sayıda vatandaş yaralandı.

Saldırıya ilişkin çarpıcı bir detayı Abdulkadir Selvi, "PKK'nın Hıristiyan tuzağı" başlıklı köşesinde paylaştı. 

Terör örgütünün Akçakale'yi hedef alan saldırısında Hıristiyan kartını kullanarak Batı kamuoyunu aleyhimize geçirmek için Türkiye’yi tuzağa düşürmeye çalıştığını belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Hıristiyanların mabetlerini hedef alıyor” propagandası yapılacaktı

"Havan toplarının izlerini takip eden güvenlik birimlerimiz bunların terör örgütünün mevzilerinden değil, yerleşim yerlerinin içinden atıldığını tespit etti. Havan mermilerinin izlerinin takip edilmesi üzerine atışın Tel Abyad’daki Hıristiyanların yaşadığı alanlardan yapıldığı tespit edildi. Havanların özelikle Hıristiyanların kiliselerinin, konutlarının, hastanelerinin duvarının dibinden ve yine Hıristiyanlara ait okulun bahçesinden atıldığı belirlendi.

Araçların bölgeyi terk etmesi beklendi sonra imha edildi

Havanların mobil araçlardan atıldığı tespit edildi ancak anında vurulmadı. Terör örgütünün Batı kamuoyunda “Türkiye Hıristiyanların mabetlerini hedef alıyor” propagandası yapmasına fırsat vermemek için araçların bölgeyi terk etmesi beklendi. Hıristiyanların bulunduğu mahallin dışına çıktığı tespit edildiği anda ise vurularak imha edildi."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

İlgili Haberler
YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı Suriye'den son çare kendilerine yanaşmak isteyen YPG'ye sert yanıt!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı terör örgütü yandaşlarını kudurttu! İşte yeni yalanları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CNN Türk canlı yayını 'yalaka' kavgasıyla karıştı : Şuraya kendimi asarım
Filistin Barış Pınarı Harekatı'na kınadı mı? İddialar sonrası resmi açıklama!
Fatih Terim neşteri vurdu! 4 ismi kızağa çekiyor
Suriye'de Barış Pınarı Harekatında TSK üssüne saldırı yaralı askerler var
Ruslar'dan ABD'li Senatör Lindsey Graham'a 'Hulusi Akar' şakası ortalığı karıştıracak
Trump sürekli doları vuruyor! Yüksek seviyeleri test etti
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma günü çekilecek zikirler ve okunacak esmalar neler?
Trabzonspor formaları Pique ve Shakira’ya gitti
Türkiye'nin cari işlemler verisi açıklandı! 2.6 milyar dolar fazla verdi
Muazzez Ersoy yaşı kaç kaç kere evlendi bilinmeyen ilk eşi kimdir?
Ersun Yanal'dan o isme 'hazır ol' talimatı
Diz kapağı kireçlenmesi neden olur ameliyat olmak gerekir mi?
Yorumlar