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Muazzez Ersoy yaşı kaç kaç kere evlendi bilinmeyen ilk eşi kimdir?

Türk müziğinin nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy sesi ve zarafeti ile yıllarca konuşuldu. Özel hayatıyla gözlerden uzak yaşayan Muazzez Ersoy 61 yaşında ve gerçek adı Hatice Yıldız Levent. Aslen İstanbul Kasımpaşalı olan Muazzez Ersoy iki kez evlilik yaptı. İlk evliliği 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı ve Ender adında bir oğlu oğlu. 2. evliliği ise İsmet Özhan ile yaptı.

Güzelliği, sesi ve duruşu ile yıllara meydan okuyan sanatçı Muazzez Ersoy özel hayatıyla değil sanatıyla yıllarca zirvede duran isimlerden. Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy'un asıl adı Hatice Yıldız Levent. Aslen İstanbul Kasımpaşalı ve 61 yaşında.

Özek hayatını gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan Muazzez Ersoy iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı ve 2 yıl sürdü. Bu evlilikten Ender adında bir oğlu oldu 2. evliliği ise İsmet Özhan ile oldu. 

Evlatlık almak istediğini yıllarca önce itiraf eden sanatçı. "Bosna Hersek savaşının sonlarına doğru, Bosna Hersek'te bulunan Türk tugayımızı ziyarete gitmiştim. Aynı zamanda oradaki kimsesiz çocukları da ziyaret etmiştim. Orada küçük bir kız çocuğunu evlatlık edinmek istedim fakat bana vermemişlerdi." sözleriyle anlatmıştı. 

Peki Türk müziğinin öncü isimlerinden biri olan Muazzez Ersoy kimdir daha yakından tanıyalım...

Muazzez Ersoy kimdir, Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir.

Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa’da geçti. Babası Yaşar Levent, dolmuş şoförüydü. Annesi Fatma Hanım ise Cibali Tekel Tütün Fabrikası’nda çalışırdı.

Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu’nda tezgahtarlık yaptı.

İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu’nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında TRT Ankara Radyosu’nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı.

1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı.

1991 yılında “Seven Olmaz ki” adındaki ilk albümünü yaptı.

1995 yılında Nostalji Serisi albümlerinden birincisi “Nostalji 1” piyasaya çıktı. Gördüğü büyük ilgi üzerine 1996 yılında “Nostalji 2”, 1997 yılında ise “Nostalji 3” albümlerini çıkarttı. 1998 yılında bir ilke imza attı, “Nostalji 4-5-6” aynı anda piyasaya çıktı. Ve böyle devam etti.

1995 yılında kurduğu “Levent Müzik” Şirketi’nde dünya starlarının yaptığı ve promosyon, müzik yönetmenliği, moda editörlüğü bölümlerini aynı çatı altında toplayarak bu konuda da öncü olmuştur.

1998 yılında Devlet sanatçısı oldu.2005 yılında da Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi ünvanı alan 9 kişiden biri olmuştur.

1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender Diril isminde bir oğlu oldu. Daha sonra boşandı.

Muazzez Ersoy, İsmet Özhan ile 18 haziran 2001 tarihinde evlendi. 4 ay sonra boşandı.

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